Ростов-на-Дону, 28 июня, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Ещё 15 ростовчан, чьи дома пострадали во время страшного пожара в районе Театрального спуска, получили материальную помощь от региона. Своё право на получение средств им пришлось доказывать в суде. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе губернатора.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Из резервного фонда региональной казны на эти цели направлено около 1,5 млн рублей. Так, каждому из 15 человек перечислено по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи, из них 13 получили ещё по 100 тыс. рублей финансовой помощи в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

Стоит отметить, что крупнейший за всю историю Ростова-на-Дону пожар произошёл в районе Театрального спуска 21 августа 2017 года. Спустя почти год после страшной трагедии не все погорельцы получили жильё взамен утраченного. Пока 171 семья приобрела жильё либо подыскивает его.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2018 года стало известно о том, что людей, потерявших в пожаре жильё, выселяют из пунктов временного размещения. Идти горожанам некуда, так как они ещё не успели приобрести квартиры. Так, чиновники руководствуются законом, которым предусмотрено развёртывание и содержание пунктов временного размещения и питания для пострадавших граждан в течение необходимого времени, но «не более 6 месяцев с даты начала чрезвычайной ситуации». Получается, что идти горожанам некуда, а чиновники умыли руки, прикрывшись законодательством.

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