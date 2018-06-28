Медведев предложил поэтапно вводить электронные трудовые книжки
Москва, 28 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат, это гораздо более важно. Речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Об этом сегодня, 28 июня, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на очередном заседании правительства РФ.
По его мнению, бумажная трудовая книжка может быть утрачена или подделана, или просто может не сохраниться информация о работодателе, и тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре.
«Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. При этом работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится», — отметил Медведев.
Передавать данные о трудовой деятельности работника в электронном виде в Пенсионный фонд работодатели начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство работающих жителей России (53%) не против введения электронных трудовых книжек при сохранении традиционного бумажного формата. За полный переход электронные трудовые книжки высказались 18% опрошенных. Среди жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — 32%.
Подробнее:53% граждан РФ не против введения электронных трудовых книжек