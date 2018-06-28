Москва, 28 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат, это гораздо более важно. Речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Об этом сегодня, 28 июня, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на очередном заседании правительства РФ.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Трудовая книжка

По его мнению, бумажная трудовая книжка может быть утрачена или подделана, или просто может не сохраниться информация о работодателе, и тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре.

«Внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. При этом работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится», — отметил Медведев.

Передавать данные о трудовой деятельности работника в электронном виде в Пенсионный фонд работодатели начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников.

Читайте также: Роструд: Электронные трудовые книжки — дело добровольное

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, большинство работающих жителей России (53%) не против введения электронных трудовых книжек при сохранении традиционного бумажного формата. За полный переход электронные трудовые книжки высказались 18% опрошенных. Среди жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — 32%.

Подробнее:53% граждан РФ не против введения электронных трудовых книжек