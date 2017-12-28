53% граждан РФ не против введения электронных трудовых книжек

Москва, , 09:00 — REGNUM Большинство работающих жителей России (53%) не против введения электронных трудовых книжек при сохранении традиционного бумажного формата. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За полный переход электронные трудовые книжки высказались 18% опрошенных. Среди жителей городов-миллионников, кроме Москвы и Питера — 32%.

За полное сохранение бумажных версий трудовых книжек высказались 19% российских граждан.

Сторонники введения электронных трудовых книжек заявили, что это позволит упростить доступ к информации, восстановить данные при утере бумажного документа.

Напротив, противники опасаются утери или кражи электронных данных.

69% работающих по найму граждан согласились с необходимостью сохранить бумажную форму трудовой книжки, опасаясь возможной утери данных о стаже с электронных носителей.

Согласно опросу, 83% работающих по найму заявили, что сейчас работают официально, с записью в трудовой книжке. 15% ответили, что трудятся неофициально, без отметки в трудовой книжке.

Опрос был проведен 12 и 14 декабря 2017 года. Опрошены 1200 респондентов, все вопросы задавались только работающим по найму. Метод опроса — телефонное интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам вице-премьера Российской Федерации Ольги Голодец, электронные трудовые книжки в Российской Федерации начнут вводиться с 2018 года.

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