Вашингтон, 28 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Отказ Дании дать разрешение на строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах существенным образом не скажется на проекте. Возведение трубопровода может быть начато уже летом 2018 года — в предстоящие недели. Об этом сообщил финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран. Он уточнил, что уже начаты подготовительные работы на береговой части и на дне, мобилизованы трубоукладочные судна.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство газопровода

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Коркоран в качестве возможных вариантов обхода назвал прокладку газопровода в международных водах к северу от Дании. По его словам, изменение маршрута трубопровода значительно не повлияет ни на сроки, ни на стоимость проекта, так как по территории Дании проходит всего 10% маршрута.

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«Северный поток — 2» запустят до начала 2020 года

Как сообщало ИА REGNUM, в Дании может быть принят закон, позволяющий заблокировать или отложить строительство газопровода «Северный поток — 2». В Госдуме РФ попытку Дании задержать строительство объекта назвали «почти безвредной». Обход датских вод удлинит трубу на 10−12 миль, при этом небольшое удорожание компенсируется отсутствием «платы за дно» Копенгагену. Аналогичное мнение высказывают и эксперты. Политолог Дмитрий Абзалов считает, что Дания может лишь повлиять на то, как пройдёт маршрут «Северного потока — 2», но не может полностью отменить этот проект.

Напомним, трубопровод «Северный поток — 2» должен обеспечить транзит российского газа в Германию в обход территории Украины — по дну Балтийского моря. Разрешения на строительство уже дали Германия, Финляндия и Швеция, ожидается согласие Дании.