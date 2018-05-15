«Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Амстердам, , 18:30 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до начала 2020 года. Об этом сегодня, 15 мая, заявил коммерческий директор компании Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид во время выступления на газовой конференции Flame.

«Работа газопровода начнется в конце 2019 — начале 2020 года», — сказал Онтид.

Он также отметил, что компания Nord Stream 2 AG рассчитывает получить оставшиеся разрешения на прокладку трубы в ближайшие месяцы, в соответствии с графиком строительства.

Речь идёт о разрешениях властей Дании и Швеции на прокладку «Северного потока — 2» в их исключительных экономических зонах Балтийского моря. На данный момент все разрешения выдали власти Германии и Финляндии.

Напомним, восточноевропейские сателлиты США, и прежде всего Польша и Украина бьются в истерике от того, что власти Германии тихо и настойчиво продавливают строительство «Северного потока — 2».

На Украине уже прямо заявили, что с введение в эксплуатацию «Северного потока — 2» Германия возьмет под свой контроль весь газовый рынок Евросоюза, а Киев лишится доходов от транзита российского газа и рычага давления на Москву в виде своей газотранспортной системы.

В Польше также не хотят попадать в ещё большую экономическую зависимость от Германии.