Москва, 28 июня, 2018, 13:58 — ИА Регнум. На завершение строительства участка автодороги от Ленинска-Кузнецкого до Кемерово правительство России выделит 1 млрд рублей. Об этом 28 июня на заседании правительства заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство дороги

Средства из резервного фонда правительства поступят в Кузбасс, чтобы строительство на этом участке дороги было скорее завершено, пояснил премьер-минист. Запустить движение можно будет в 2019 году.

Участок от Ленинска-Кузнецкого до Кемерово является частью трассы Новосибирск — Юрга.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня Дмитрий Медведев подписал постановление о включении в перечень федеральных автомобильных дорог трассы, проходящей через Ленинградскую, Вологодскую и Архангельскую области, а также дороги в Хабаровском крае.

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