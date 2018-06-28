Нижний Новгород, 28 июня, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области и местного самоуправления Валерий Осокин перешёл с постоянной на непрофессиональную основу. Основанием стало личное заявление депутата и «личные причины, связанные с возможным будущим трудоустройством». Также Законодательное собрание на сессии 28 июня 2018 года приняло добровольную досрочную отставку другого депутата — Александра Глушкова, который вместе со своим братом Владимиром — депутатом земского собрания Балахнинского района проходят фигурантами уголовного дела по мошенничеству с муниципальным имуществом. Заявление с личной подписью депутата Глушкова, объявленного в международный розыск в конце марта, принёс в канцелярию его помощник. Об этом сообщалось на заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отставка чиновника

Депутат Юрий Лебедев при рассмотрении вопроса прекращения исполнения полномочий на профессиональной постоянной основе председателя комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления Валерия Осокина предложил отложить рассмотрение и дождаться, когда появится сам заявитель.

«Хотелось бы узнать — в чем дело? Не по-человечески это», — отметил Лебедев.

Отметим, всего в нижегородском парламенте на постоянной основе могут работать 13 депутатов из 49. Зарплата народных избранников включает в себя оклад в 74 тыс. рублей и премии с надбавками, доходя в среднем до 140 тыс. рублей при среднеобластной зарплате в 2018 году около 32 тыс. рублей.

Не обошлась без обсуждения и отставка Александра Глушкова, который с конца марта 2018 года находится в международном розыске и, соответственно, заседания не посещает. Депутатов интересовало то, каким образом личное заявление с просьбой о досрочном прекращении полномочий поступило в парламент.

Заместитель председателя Александр Табачников, который вёл заседание, сообщил, что его вместе с удостоверением депутата принёс помощник Глушкова.

Довыборы по одномандатному избирательному округу № 21, который представлял Глушков, назначить на 9 сентября 2018 года, скорее всего, по словам замспикера, не успеют, но решать этот вопрос будет областная избирательная комиссия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие считает, что братья-депутаты с 2013 по 2016 год ещё с рядом лиц, используя поддельные документы, под видом реконструкции комплекса автостанции в городе Балахна построили двухэтажный торговый центр. Следователи оценили ущерб в 26,6 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере»). В начале апреля 2018 года депутаты были заочно арестованы судом и после того, как прибудут в Нижний Новгород, на два месяца отправятся в СИЗО.

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Напомним, ранее свои полномочия досрочно и также по личному заявлению сложили областные депутаты Олег и Никита Сорокины. Олег Сорокин — бывший глава администрации Нижнего Новгорода, бывший зампредседателя нижегородского парламента с середины декабря 2017 года является фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере и в качестве меры пресечения находится в СИЗО, где он пробудет до начала августа 2018 года. Ему вменяется, что во время исполнения обязанностей главы городской администрации, он содействовал в предоставлении 14 участков земли под застройку фирме, связанной с его супругой, а чтобы второй претендент на наделы, выделяемые через торги, не поднимал вопрос законности, ему передали взятку в размере 1 млн долларов, что эквивалентно 30,72 млн рублей. Свои полномочия отец и сын Сорокины сложили в конце марта 2018 года.

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