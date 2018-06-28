Нижний Новгород, 28 июня, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Вопрос сокращения с сентября 2018 года ряда комитетов в Законодательном собрании Нижегородской области, которые были введены в 2016 году по инициативе уже сдавшего свой мандат досрочно и ставшего фигурантом уголовного дела, экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, стал причиной бурной дискуссии на сессии 28 июня 2018 года. Депутаты, обсуждая данный вопрос, дошли до взаимных упрёков и подняли вопрос трудовой дисциплины тех народных избранников, которые работают на постоянной основе, и, по словам одного из депутатов, «получают нехилые бабки». Поправки в постановление Законодательного собрания области «О составах комитетов Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва» в итоге были приняты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При принятии повестки депутат нижегородского парламента Юрий Лебедев попросил представителей прокуратуры проверить подобную оптимизацию на соответствие областным законам, в частности, уставу области и закону «О Законодательном Собрании Нижегородской области».

Депутат выразил мнение, что подобное сокращение комитетов с 11 до восьми не соответствует озвученным законам.

«Там, и там одинаково записано, что комитеты создаются на срок полномочий депутатов», — заявил он и попросил надзорное ведомство считать его заявление официальным запросом.

На это председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов парировал, что имеется заключение правового управления и Минюста, что все изменения по комитетам «в рамках закона». Он также напомнил, что данную инициативу по изменению структуры Законодательного собрания области спикер Евгений Лебедев озвучил в апреле 2018 года на заседании фракции, и ему было предложено её формализовать, то есть оформить письменно.

«По поводу наплевательства на устав, то это ваше личное мнение. Есть заключение правового управления, Минюста, что изменения в рамках закона. Если депутаты хотят работать активно, они имеют возможность делать это всегда, но когда комитетов много, то везде вопрос с кворумом, с тем, как организовать работу такого большого количества комитетов. На мой взгляд, инициатива Евгения Викторовича — абсолютно разумная. Практика покажет. Если чего-то не хватает, то никогда не поздно вернуть», — отметил Шаронов.

Депутат Юрий Лебедев заявил, что спикер, который на сессии не присутствовал, «войдёт в историю как председатель-разрушитель, а не как созидатель», на что ему коллеги сделали замечание и заявили, что неприлично переходить на личности и оскорблять человека, которого тут нет.

А председатель комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества Дмитрий Малухин укорил Юрия Лебедева в том, что тот вынес на суд общественности обсуждение инициативы, проходившее в июне 2018 года на заседании фракции.

«Я не давал вам полномочий мои слова выносить на суд общественности, и думаю, что другие депутаты меня поддержат. Это неприлично просто», — заявил он.

Отметим, именно от Юрия Лебедева нижегородские СМИ узнали позицию некоторых депутатов по рассматриваемой инициативе.

«Я чего-то не понял, у нас фракция — масонская ложа, что ли? Мы там что, какие-то секретные вещи обсуждаем?» — возмутился Лебедев на укор от коллеги.

Депутат Василий Суханов предложил уменьшить накал страстей и не превращать «рабочий вопрос в войну алой и белой розы», добавив, что «чисто математическое обоснование этого решения приобрело политизированную форму», и здесь остро стоит вопрос явки на заседания тех же комитетов.

«Если объективно разобраться, то в основе всего лежит довольно-таки сложное исполнение депутатами каких-то определенных своих обязанностей. Одна из основных проблем — это явка. Хотелось бы документ, который бы регламентировал явку депутата. И ключевой вопрос — явка на комитеты. Трудовая дисциплина для работающих на постоянной основе должна существовать», — добавил он.

Далее депутаты перешли к вопросу трудовой дисциплины и тому, что при таком большом количестве комитетов очень тяжело собрать кворум и организовать работу комитетов.

Заместитель председателя Александр Табачников, который вёл заседание, отметил, что у него «нет инструмента наказать финансово депутата, опоздавшего на работу», так как даже с получающими зарплату депутатами трудовых взаимоотношений нет. Отношения регламентирует закон о Заксобрании и статусе депутата, а также регламент Заксобрания области.

На это депутат Владимир Буланов предложил навести порядок и чтобы каждый депутат, работающий на постоянной основе, отмечался в случае отбытия на округ у председателя в журнале.

«Давайте наведём порядок! Нехилые бабки тут получают», — возмутился депутат Буланов.

Напомним, к упразднению заявлялись комитет по имущественным и земельным отношениям, комитет по развитию предпринимательства, торговли и туризма, возглавляемый находящимся под домашним арестом по делу о коммерческом подкупе депутатом Александром Бочкаревым. Третий комитет, чья судьба также под вопросом, курирует транспорт и дорожное хозяйство. Вопросы комитетов, что прекратят существование, перераспределят по оставшимся, а депутаты, оставшиеся не у дел, смогут перейти в них.

В Заксобрании Нижегородской области из 49 депутатов работают на постоянной основе 13 народных избранников. Их зарплата состоит их оклада в 74 тыс. рублей и премий с надбавками, общая сумма в среднем выходит около 140 тыс. рублей в месяц. Средняя зарплата по региону в 2018 году составляет порядка 32 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два первых комитета появились за счёт активности теперь уже бывшего заместителя председателя нижегородского парламента Олега Сорокина. С 19 декабря 2017 года Сорокин является фигурантом уголовного дела о взятке в крупном размере. До начала августа 2018 года он проведёт в СИЗО под арестом. Его подозревают в том, что в бытность главой администрации Нижнего Новгорода он получил взятку за общее покровительство и попустительство, в частности, по предоставлению 14 участков фирме, аффилированной с его семьёй. Со всеми претензиями Сорокин не согласен, расследование уголовных дел продолжается.

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Отметим, на заседании нижегородского парламента 28 июня 2018 года присутствовали 36 из 49 депутатов. Основная повестка включала 27 вопросов. 12 июля депутаты планируют собраться на внеочередную сессию, чтобы принять отзыв на законопроект о пенсионной реформе, поступивший от правительства РФ.