Москва, 28 июня, 2018, 07:22 — ИА Регнум. В России начали действовать новые механизмы противодействия хищению денег с банковских карт. Они прописаны в федеральном законе, который подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, опубликованному 27 июня на официальном портале правовой информации, банки отныне наделены правом приостанавливать перевод денежных средств при выявлении признаков совершения такой операции без согласия плательщика.

Thomas Kohler Банковские карты

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При любых признаках несанкционированного перевода средств финансовые организации будут обязаны сообщать об этом клиентам, а также запросить их согласие на дальнейшее осуществление операции.

Кроме того, согласно закону, банк сможет приостановить исполнение операции по переводу денег на срок не более двух рабочих дней.

Кроме того, без согласия клиентов операторы по переводу денежных средств, операторы платёжных систем и услуг платёжной инфраструктуры будут обязаны противодействовать осуществлению переводов денежных средств в порядке, установленном Банком России.

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«Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия клиента устанавливаются Банком России и размещаются на его официальном сайте», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, направленный на создание механизма противодействия хищению денег с банковских карт, Госдума РФ приняла в третьем чтении 5 июня. Предполагается, что реализация положений закона позволит снизить количество несанкционированных операций, совершаемых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, снизит возможности хищения денег с карт граждан и предотвратит потери кредитных организаций со счетов юридических и физических лиц.