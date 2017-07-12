Опасные ММС-сообщения: мошенники крадут деньги с банковских карт

Пенза, , 17:16 — REGNUM В Пензенской области полиция города Заречного проводит проверку по факту списания денег с банковской карты с помощью ММС-сообщения, пришедшего с неизвестного номера. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД региона, мошенникам удалось похитить с банковской карты пенсионера 10 тыс. рублей.

«В полицию Заречного обратился с заявлением 69-летний гражданин, по словам которого на его мобильный телефон с неизвестного номера поступило сообщение «Вам пришло MMS фото», которое содержало ссылку на страницу в интернете. После того, как заявитель перешел по указанной ссылке, он обнаружил, что со счета карты списаны около 10 тысяч рублей», — пояснили в полиции.

По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления

ММС-сообщения от мошенников приходят жителям в Саратовской и Самарской областях. В соцсетях пользователи предупреждают друг друга не открывать ММС, пришедшие с неизвестного номера.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники с каждым годом становятся всё более изобретательными. Многим уже известны такие схемы отъёма денег, как «Ваша карта заблокирована», «Вы выиграли приз», «Мама, я попал в ДТП». Теперь изобретён новый способ воровства. Жулики рассылают на телефоны MMS-сообщения с вредоносной программой, которая списывает деньги со счетов через «Мобильный банк».