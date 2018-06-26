Астана, 26 июня, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Министерство культуры и спорта Казахстана признало соревнования на основе видеоигр официальным видом спорта. Об этом 25 июня сообщил на своей странице в Facebook председатель правления «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев со ссылкой на соответствующий приказ министерства.

Clément Grandjean Киберспорт

Глава «Казахтелекома» считает, что официальное признание киберспорта будет способствовать развитию цифровизации, продвижению бренда Казахстана и привлечению иностранных туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Санкт-Петербургском государственном университете прошёл IX Петербургский международный юридический форум, в рамках которого участники обсудили подчинение киберспорта российскому законодательству.

Читайте также: Как киберспорт подчиняется российскому законодательству?