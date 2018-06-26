Магадан, 26 июня, 2018, 10:24 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства РФ, меняя правила распределение квот на вылов рыбы, не учло, что на оформление документов представителям коренных малочисленных народов Севера нужно время. Об этом 26 июня во время визита в Северо-Эвенский округ Колымы заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Сергей Носов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Жалоба начальству

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По новым правилам представители коренных малочисленных народов Севера теперь должны оформлять промысловые участки. Это нововведение стало неожиданностью для родовых общин, и необходимые документы не были оформлены в установленные сроки.

«Мне непонятно, почему в министерстве сельского хозяйства РФ совершенно не подумали о том, сколько времени может понадобиться коренным народам, чтобы оформить все документы согласно новым требованиям, — прокомментировал изменения в правилах на вылов рыбы Сергей Носов. — Кроме того, в министерстве уже получили от нас претензию, но не предложили никакого варианта решения проблемы. Предлагаю написать письмо на имя президента Владимира Путина о том, что в министерстве сельского хозяйства подставили наши родовые общины».

Врио главы Колымы попросил разобраться с порядком оформления необходимых документов для ловли рыбы представителями коренных малочисленных народов Севера и помочь родовым общинам правильно подать заявки. Кроме того, за помощью руководство региона обратится к частным компаниям, которые могут предоставить место для хранения рыбы. Там, где оборудование есть, но неисправно, его помогут починить.

«Нужно понимание, сколько времени потребуется для этого. Я хочу быть уверенным, что в следующую путину мы больше не будем собираться и разбирать эти вопросы. Разрешения на вылов оформляются один раз на 25 лет. Надо это сделать так, чтобы переделывать не пришлось. Мы должны сделать ситуацию с выловом рыбы для КМНС стабильной на долгие годы. Этот вопрос я оставляю на своем контроле», — сказал также губернатор области, пообещав принять все необходимые меры для того, чтобы родовые общины выловили положенные им 50 тонн рыбы.

Как сообщало ИА REGNUM, представители коренных малочисленных народов Севера, проживающие в Магаданской области, жалуются на бюрократические трудности, препятствующие получению разрешений на вылов рыбы. Выдачей необходимого для этого документа занимается только один специалист, и время его приёма ограничено. В результате в день выдаются только 10−12 разрешений, а нуждаются в них свыше 6 тыс. человек, поэтому в пункте оформления документов создаются огромные очереди.