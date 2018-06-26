Москва, 26 июня, 2018, 09:57 — ИА Регнум. На сегодняшний день в России доля хлеба, соответствующего всем требованиям действующего законодательства, достигает почти 86%. Об этом говорят итоги всероссийского исследования качества хлеба, которое по поручению Минпромторга в течение года проводило Роскачество. Абсолютными лидерами по количеству высококачественного хлеба стали Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области.

Хлеб

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Хороший и качественный хлеб также выпекают в Тамбовской, Ленинградской и Челябинской областях, Краснодарском крае и Владимирской, Вологодской, Тульской, Кировская областях, Пермском крае, Ростовской области и Санкт-Петербурге. Как отметили в ведомстве, в этих регионах не было найдено ни одного товара с нарушениями. В Москве общее количество высококачественного хлеба превышает 58%, однако, в ряде случаев найдены недостатки.

Как министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространённых потребительских мифов. В частности, эксперты не выявили ни одного случая микробиологических отклонений в хлебе, а также развеяли миф о повсеместной зараженности хлеба картофельной болезнью (отклонения по наличию картофельной палочки имели только 1,7% исследованных товаров). Также ни в одном из проверенных нарезных батонов не были обнаружены токсичные элементы, микотоксины, пестициды и тяжелые металлы.

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Добавим, что исследование проводилось с июня 2017 года. За это время эксперты Роскачества исследовали 176 брендов хлеба 62 регионов всех федеральных округов по 50 показателям качества и безопасности. Добавим, что полностью чистым от улучшителей оказался хлеб Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет качество хлеба в России улучшилось. По данным Роспотребнадзора, основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись, в том числе наличие «картофельной болезни» хлеба, повышенная влажность и непропеченный мякиш.