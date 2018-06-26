Анкоридж, США, 26 июня, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует более активно принимать участие в освоении Арктики, поскольку данный регион — «важная и постоянно развивающаяся часть мира», заявил министр обороны США Джеймс Мэттис. Об этом сообщает 26 июня агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Безусловно, Америка должна продолжить свою игру в Арктике. В этом нет никаких сомнений», — сказал он, выступая перед журналистами на Аляске.

По словам главы американского оборонного ведомства, это связано с тем, что потепление климата сделало более доступными энергетические ресурсы, скрывающиеся в арктических недрах. Мэттис также отметил, что частью стратегии активизации в Арктике будет увеличенная мощь Береговой охраны США.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня президент США Дональд Трамп пообещал Береговой охране США новый тяжелый ледокол для работы в арктических водах.

Читайте также: США создают собственный ледокольный флот