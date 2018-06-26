Москва, 26 июня, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Средняя пенсия в России к 2024 году вырастет до 20 тыс. рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

Misanec.ru Пенсионер

По его словам, Минфин предлагает введение льгот и налоговых вычетов на доходы физических лиц для граждан, которые сами себе будут копить на пенсию. Кроме того, отметил министр, предлагается ввести льготы на прибыль для работодателей, софинансирующих накопления работников.

Напомним, ранее Силуанов заявил, что уровень индексации пенсии в 2019 году при проведении пенсионной реформы окажется выше уровня инфляции почти в два раза и составит примерно 7%.

Читайте подробнее: Силуанов: Индексация пенсий в 2019 году составит 7%

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о пенсионной реформе, который подразумевает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин.

А также: Вслед за пенсионным возрастом вырастут и пенсии — ожидания