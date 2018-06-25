В Казахстане изъяли контрабандные сигареты стоимостью $14 млн
Астана, 25 июня, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Служба экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) по Западно-Казахстанской области начала досудебное расследование по факту контрабанды крупной партии сигарет из ОАЭ, сообщает 25 июня издание «КазТАГ» со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана.
На складах в Уральске и транспортных средствах на трассе Уральск — Саратов обнаружено 14,1 млн пачек сигарет общей стоимостью 4,8 млрд тенге ($14,13 млн). Злоумышленники планировали доставить контрабандные сигареты в Россию.
Крупная партия сигарет была также изъята на таможенном посту «Морпорт» в Актау Мангистауской области.
Напомним, 13 июня правоохранительные органы Казахстана изъяли в Актау 8,622 млн контрабандных сигарет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Экономическая контрабанда».
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