Астана, 25 июня, 2018, 14:31 — ИА Регнум. Служба экономических расследований департамента государственных доходов (ДГД) по Западно-Казахстанской области начала досудебное расследование по факту контрабанды крупной партии сигарет из ОАЭ, сообщает 25 июня издание «КазТАГ» со ссылкой на комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Сигареты

На складах в Уральске и транспортных средствах на трассе Уральск — Саратов обнаружено 14,1 млн пачек сигарет общей стоимостью 4,8 млрд тенге ($14,13 млн). Злоумышленники планировали доставить контрабандные сигареты в Россию.

Крупная партия сигарет была также изъята на таможенном посту «Морпорт» в Актау Мангистауской области.

Напомним, 13 июня правоохранительные органы Казахстана изъяли в Актау 8,622 млн контрабандных сигарет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Экономическая контрабанда».

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