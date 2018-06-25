Сочи, Краснодарский край, 25 июня, 2018, 12:57 — ИА Регнум. С начала чемпионата мира по футболу в Сочи родилось рекордное количество двоен, заявил 25 июня министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов на встрече с журналистами.

(сс) congerdesign Пинетки

По его словам, за это время в сочинском перинатальном центре родились более 260 детей, из них шесть двойняшек.

«Это действительно неординарное событие, — цитирует Филиппова пресс-служба регионального минздрава.

Министр отметил, что даже в дни мирового первенства дети рождаются «командами», напомнив, что в прошлом году в Краснодарском крае родились почти 800 двоен и 14 троен.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны.

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