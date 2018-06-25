Якутск, 25 июня, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Во время строительства участка железной дороги Томмот — Якутск (Нижний Бестях) возникли очередные препятствия. На этот раз камнем преткновения для завершения долгожданной стройки стал земельный участок площадью 9,3 тыс. квадратных метров по улице Очиченко в Якутске. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре, мэрия Якутска незаконно наложила обременение на земельный участок, определённый под строительство железной дороги.

Василий Григорьевич Перов. Сцена у железной дороги. 1868

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У земли есть владелец, и он обратился в Якутский городской суд с просьбой признать недействующим такое решение горадминистрации, но инстанция в удовлетворении иска отказала. Прокуратура, не согласившись, подала апелляционное представление, и Верховным судом республики оно было удовлетворено.

В надзорном ведомстве констатировали, что администрация Якутска превысила свои полномочия.

«Строительство новой железнодорожной линии Томмот — Кердем — Якутск (Нижний Бестях) и пускового комплекса железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск в Якутии предусмотрено схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта и относится к вопросам федерального значения», — напомнили в прокуратуре.

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Там также подчеркнули, что для строительства путей была необходима только часть ставшего предметом спора участка, но, тем не менее, обременение было наложено на него полностью в нарушение прав и законных интересов владельца земли.

Как сообщало ИА REGNUM, завершения строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск жители республики ждут уже более десяти лет. Несколько лет этот процесс тормозил нерадивый подрядчик «Трансстрой», который перестал строить дорогу, оставив большое количество недоделок, и при этом потребовал ещё средств, помимо прописанных в контракте, для завершения объекта. Сейчас контракт с компанией уже расторгнут, завершать строительство будут «Железные дороги Якутии».

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