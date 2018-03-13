Беркакит—Томмот—Нижний Бестях: когда якутянам ждать пассажирское сообщение?

Якутск, , 11:39 — REGNUM Строительство многострадального участка железной дороги Беркакит-Томмот-Нижний Бестях в Якутии, которое длится уже более 10 лет, близится к завершению. В этом корреспондента ИА REGNUM заверил председатель постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров, по информации которого в постоянную эксплуатацию этот участок намерены запустить в 2018 году, а это значит по нему можно будет осуществлять не только грузовое, но и пассажирское сообщение.

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Ситуация с остановившимся почти на три года строительством дороги начала сдвигаться с мёртвой точки после того, как в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Якутии принять меры для завершения реализации инвестиционного проекта «Строительство пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск в Республике Саха (Якутия)». На исполнение этого распоряжения был отведён срок до 1 марта 2018 года, а в декабре-2017 с подрядчиком «Трансстрой», с которым Якутия судилась почти три года, наконец-то был расторгнут контракт. Именно эта компания, считает Виктор Фёдоров, тормозила достройку железной дороги.

«Есть уверенность, что в этом году станция будет сдана в постоянную эксплуатацию, а это предполагает и пассажирское сообщение, — пояснил депутат. — Решён самый большой вопрос: отогнали «Трансстрой», он ушёл с мировым соглашением, а до этого три года морочил нам голову. Теперь проблемы обеспечить сдачу объекта не будет. Препятствий нет».

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По мнению Виктора Фёдорова поручение президента выполнено и меры по достройки дороги в республике приняты.

«Сейчас проводится работа, и к концу года планируется сдача объекта в постоянную эксплуатацию. Начала работать более-менее интенсивно станция, туда пустили других предпринимателей, работает не только одна «Ассоциация строителей АЯМ», но и другие компании. Началась приёмка продуктов на складах «Туймаада-нефти», — рассказал о ситуации депутат.

По его словам, в министерстве транспорта республики завершение строительства железнодорожного участка Беркакит —Томмот — Нижний Бестях держат на контроле. Там сейчас решают вопросы по оценке текущего грузопотока на этой станции с учётом переориентации потоков, производимых государственными и коммерческими предприятиями республики, формированию транспортного узла и обеспечению его непрерывной работы при переходе с временной на постоянную эксплуатацию, в том числе по вопросам присвоения железнодорожных кодов, открытия железнодорожных тупиков и параграфов.

«То есть вопросы сейчас уже решаются — тупикам, которые есть, присваиваются адреса. Сейчас идёт переадресация в Томмоте: то есть груз с Москвы направляется туда, там идёт переформирование, и после этого действуют уже несколько другие тарифы. Далее планируется сдать станцию «Нижний Бестях» в постоянную эксплуатацию, присвоить коды к концу года и отправлять грузы в прямом сообщении с Москвы сразу на Нижний Бестях. При этом они будут в европейских тарифах. Вот какую задачу ставило в том числе руководство РФ. Решаются вопросы и по частичному дотированию компании «Железные дороги Якутии», которые эксплуатируют этот участок, так как у них себестоимость большая, и примерно по схеме, как в электроэнергетике, есть перекрёстное субсидирование с европейской части на этот участок: суммы там небольшие, в принципе, но такой механизм реализуется. Мы мониторим со стороны парламента эту ситуацию. Работа идёт в постоянном режиме», — заверил Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в строительство пускового комплекса железной дороги Томмот-Якутск (Нижний Бестях) было вложено уже 46,7 млрд рублей, в том числе 26,1 млрд рублей из федерального бюджета, 16,6 млрд из казны республики и 4 млрд средств ОАО «РЖД».

Работа по строительству дороги была остановлена в 2014 году, когда компания «Трансстрой» сдала её с недоделками, которых насчитывалось свыше семисот. За устранение недоделок подрядчик требовал доплатить через суд более 7 млрд рублей, аргументируя свою позицию проиндексированными расценками.