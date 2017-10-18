Не баловаться с северами: Путин поручил достроить железную дорогу Якутии

Якутск, , 10:06 — REGNUM Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Якутии президент Владимир Путин поручил принять меры для завершения реализации инвестиционного проекта «Строительство пускового комплекса Томмот — Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит — Томмот — Якутск в Республике Саха (Якутия)». Распоряжение дано по итогам президиума Госсовета, срок его исполнения — 1 марта 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Якутии Егор Борисов.

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Председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Госсобрания Якутии Виктор Фёдоров считает, что дорогу действительно уже пора принимать в постоянную эксплуатацию.

«В 2014 году 1 сентября дорога сдана во временную эксплуатацию, и в принципе началось движение. Сначала перевозили до 300 тыс. тонн, а сейчас уже порядка 600−700 тыс. в год перевозится по данному участку в рамках временной эксплуатации. В основном перевозчиком является «Ассоциация строителей АЯМ», это частная организация, которая берёт в аренду локомотивную тягу», — рассказал депутат.

По его словам, в 2014 году в акте по итогам обследования дороги было около 700 замечаний, но большинство из них — такие: «не подсыпана канавка, тут утрамбовать, там подкрасить». Принципиальных замечаний было порядка шести-семи.

«Дорога обкатала себя, её пора принимать в постоянную эксплуатацию, — уверен Виктор Фёдоров. — Станция находится в рабочем состоянии, произведена врезка двух стрелок, это нефтяные склады «Туймада-нефти» и «Саханефтегазсбыта», на этой неделе буквально произошла врезка транспортно-логистического комплекса. Мы считаем, что дорогу можно сдавать в эксплуатацию, но при этом важное поручение Путина о том, чтобы обеспечить тариф. Сейчас проблема в том, что везут по очень высоким расценкам. Если с Москвы до Томмота, образно говоря, стоит порядка 100 рублей вагон, то на участке от Томмота до Якутска — столько же, и это очень дорого. Нужно, чтобы был нормальный тариф, и на это есть указания».

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Он считает поручение президента сдать дорогу в постоянную эксплуатацию до 1 марта 2018 года вполне выполнимым. Получится, по его мнению, и урегулировать тариф, сделав это по аналогии с электроэнергией — то есть перекрёстным субсидированием с европейской частью железной дороги России. Виктор Фёдоров считает такое решение правильным, так как оно позволит полностью загрузить эту железную дорогу и выйти уже на миллионные объёмы перевозки грузов.

«В прошлом году озвучивалась необходимая на завершение строительства сумма порядка 1,5 млрд рублей. Они были предусмотрены в федеральном бюджете, но основная проблема там в том, что подрядчик «Трасстрой» не уходит, это же структура Олега Дерипаски (российский предприниматель и миллиардер — прим. ИА REGNUM ), — объясняет ситуацию депутат. — Они строили-строили дорогу, а потом остановились, сказали доплачивайте деньги. То есть подписали договор, образно говоря, на 45 млрд рублей, а стали требовать 50. «Вы нам доплатите, у нас не проиндексированы были расценки», и всё остановилось. Они сейчас владеют техдокуметацией, являются до сих пор заказчиком, с ними договор расторгнуть невозможно, были суды, и они тянутся до сих пор. Надо вызвать Дерипаску на федеральный уровень и сказать: «Что ты балуешься-то с северами?». Нужно передать объект, разойтись мирно, подписать какое-то соглашение, которое будет учитывать требования сторон, но не все, потому что Дерипаска говорит: вы должны мне 7−8 млрд. А железная дорога говорит: «Ты задержал нам строительство, а потому должен ещё 16». Вот такие вот встречные требования упёрлись друг в друга, но надо уже найти какой-то вариант, приемлемый для обеих сторон, а не делать так, чтобы страдала вся миллионная республика от неконструктивной позиции «Трансстроя», который срывает запуск дороги в эксплуатацию. Разойтись с ним не получается: «Железные дороги Якутии» судятся, судятся, и всё никак».

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По словам парламентария, средства на завершение строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск в 1,5 млрд рулей зарезервированы в бюджете РФ, и переходят из года в год. «Не знаю, до сих пор они дожили или их «съели» — трудно сказать, но будем надеяться. Вот такая ситуация», — пояснил Виктор Фёдоров.

Он акцентировал внимание на том, что когда дорога заработает в полную силу, в республике кардинально изменится схема завоза грузов: «Это безопасность жизнедеятельности всей республики. У нас с Осетрово проблема — основной завоз грузов в республику производится через Усть-кутский речной порт, но последние 5−7 лет там нет воды, потому что в Иркутской области вырубили весь лес, и ручейки перестали течь в Лену. Теперь там нет достаточного уровня воды для перевозки грузов, и глава Якутии поставил задачу менять схему завоза через Нижний Бестях. Мы должны туда завозить основные грузы, обеспечивать центральную и заречную группу улусов, а оттуда завозить на севера, потому что использование осетровского порта — это большая проблема», — констатировал депутат, возглавляющий комитет Госсобрания, который курирует инфраструктурные вопросы региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, арбитражный суд Москвы 3 апреля 2017 года отказал федеральному агентству железнодорожного транспорта в удовлетворении иска о расторжении договора с подрядчиком строительства железной дороги Якутии Беркакит — Томмот — Нижний Бестях, инжиниринговой корпорацией «Трансстрой». Разорвать контракт не удалось потому, что компания подала встречный иск о взыскании с Росжелдора почти 1,1 млрд рублей.

Напомним, участок железной дороги Томмот-Якутск (Нижний Бестях), которую строят уже более 10 лет, обещали ввести в эксплуатацию в 2017 году. Ранее работы по строительству выполняла компания «Трансстрой», которая оставила после себя недоделки (в акте — 784 замечания). При этом, выяснила прокуратура, по ней два года незаконно перевозили грузы без соответствующих разрешений. Занимавшееся этой незаконной деятельностью предприятие заработало 280 млн рублей.