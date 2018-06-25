Хабаровск, 25 июня, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Политолог и журналист Анатолий Вассерман, выступая на Всероссийском форуме «Амур» в Хабаровске, высказал опасения в том, что Россия может потерять Дальний Восток. Ученый высказал мнение по поводу того, как избежать потери, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Чтобы остановить отток, людей необходимо увлекать местными возможностями, но и их надо наращивать. Прежде всего, необходимо улучшать транспортное сообщение с остальной страной. России необходимо удержать Дальний Восток. Сейчас сложилась тенденция его отдаления от России, он всё ближе становится к Китаю, Корее, Японии. Для стратегического развития Дальнего Востока необходимы, как минимум, две вещи — воссоздание своих пассажирских самолётов и совершенствование Транссибирской магистрали. Чем больше пропускная способность путей сообщения, тем больше возможностей для развития высокотехнологичных производств. Необходимо строительство магистралей, что создаст фундамент для формирования производственной кооперации», — привело слова гостя форумаИА ДВ-Новости.

Однако участники форума высказали вполне обоснованные опасения в том, что ДФО может превратиться в регион, где будут сосредоточены только крупные производства, а ничего другого, необходимого для жизни, не будет.

«Программа технического развития региона — та база, опираясь на которую он будет развиваться и в других направлениях, в том числе и культурном», — ответил гость форума.

Но дальневосточники выразили несогласие с Анатолием Вассерманом.

«У нас появляются крупные производства. Ну, и что? Они везут на работу мигрантов, а местные жители как оставались без работы, так и продолжают оставаться. Никакой пользы ни людям, ни региону нет. Дальний Восток пустеет, несмотря на то, что крупные компании здесь и нефть с газом добывают, и рыбу ловят, и древесину заготавливают».

«Сколько раз мы, дальневосточники, уже слышали эти теории из Москвы! А толку никакого».

«Какие гражданские самолёты он собирается воссоздавать? У нас производят самолеты «Сухой Супреджет». Какие ещё нужны?»

«А может, Дальнему Востоку, как и всей России, просто нужно равенство возможностей? Так было когда-то и всё развивалось, и на Дальний Восток люди ехали. А сейчас — если ты живешь не в Москве, то тебе крышка. А Дальний Восток — что? Все ресурсы разведаны, всё уходит за границу…», — прокомментировали жители ДФО в социальных сетях выступление московского интеллектуала.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители ДФО одной из главных причин бегства в другие регионы страны называют транспортную недоступность и ощущение утраты Родины у детей и молодых людей. Отток населения с Дальнего Востока, несмотря на многочисленные идеи московских чиновников, продолжается. За 4 месяца 2018 года макрорегион потерял более 20 тыс. человек.