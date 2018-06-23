Вашингтон, 23 июня, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину удалось отлично разыграть «слабую карту» в постсоветском противостоянии с Западом, вследствие чего российскому государству удалось успешно противостоять Вашингтону и либеральному международному порядку. Об этом в статье журнала The National Interest пишет редактор военного раздела издания Дейв Маджумдар.

mubiz06 Рычащий медведь

По его словам, «новая холодная война» между Западом и Москвой не является подобием минувшей.

«Эта новая конфронтация является, возможно, более опасной вследствие неуверенности и относительной слабости России по сравнению с США и их союзниками», — пишет Маджумдар.

Российское государство лишено настоящих союзников, оно «глубоко небезопасно» и более предрасположено к провокационным действиям, чем Советский Союз в период первой холодной войны, отмечает журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня The National Interest опубликовало статью Дмитрия Саймса, в которой эксперт и политолог пишет, что нынешний президент США Дональд Трамп показал больший потенциал сдерживания России, нежели его предшественник Барак Обама.

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