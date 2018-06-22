Ташкент, 22 июня, 2018, 18:21 — ИА Регнум. В поселке городского типа Канлыкуль Канлыкульского района Каракалпакстана (Узбекистан) установили памятник «Роль безграмотного и ленивого человека в обществе», сообщает 22 июня издание Kruz.uz.

Цитата из м/ф «Нехочуха». реж Юрий Бутырин. 1986. CCCР Не хочу!

Скульптура символизирует место, занимаемое людьми, которые не читают книг, не имеют цели, не хотят работать и пренебрегают людьми. Власти Канлыкуль считают, что памятник предостережёт молодежь от неверного выбора и поможет ей найти свое место в жизни.

Напомним, в 2005 году в Ульяновске установили памятник «Философский диван», который призван напомнить о герое романа Ивана Гончарова «Обломов».

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