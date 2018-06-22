Москва, 22 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. В ближайшие дни в курсообразовании рубля «бензиновая» тема уступит место «нефтяной» ввиду наличия главного события июня — очередного заседания ОПЕК+ в Вене. Комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки. Принц Саудовский Аравии Халид Аль-Фалих, правда, уточнил, что данное увеличение является номинальным и реальные цифры будут меньше, заявил корреспонденту эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«По оценкам Саудовской Аравии, сейчас совокупный объём сокращений достигает 2,8 млн баррелей в сутки. На бумаге стороны могут договориться об увеличении добычи на 1 млн баррелей в сутки, и именно эта цифра заложена рынком в текущие котировки пары рубль-доллар и рубль-евро. Однако поскольку большинство стран-участниц картеля технически не могут нарастить производство нефти, ходят слухи, что Саудиты вынуждены будут согласиться на прибавку всего в 600 тыс. баррелей нефти в сутки, или увеличение глобальной добычи примерно на 0,5%», — пояснил эксперт.

Ожидается, что данное заявление поступит на рынок не позднее обеденного времени субботы 23 июня. Если это ожидание подтвердится, то это будет означать, что позиции нефти на 40% лучше прогнозов, что позволит баррелю Brent укрепиться до диапазона $74,61-$75,52 за баррель, или приблизительно на 2% — ту же величину, на которую с небольшим лагом мы ждём укрепления рубля при этом сценарии.

«Дополнительное укрепление российской валюты может произойти, если выйдет новость о подтверждении встречи президента России Владимира Путина и Дональда Трампа в июле. Впрочем, конвертировать этот фактор в реальные значения прироста нацвалюты весьма сложно», — полагает Рожанковский.

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