Москва, 22 июня, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Все допинг-пробы, сданные футболистами сборной России, являются чистыми. Об этом заявил врач команды Эдуард Безуглов, 22 июня сообщает «Р-спорт».

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По словам Безуглова, российские футболисты перед чемпионатом мира сдали более 300 допинг-проб, в том числе более 120 проб по линии ФИФА, более 200 по линии УЕФА и РУСАДА. Все пробы дали отрицательный результат.

«Мы хотели бы знать, сколько сдавали допинг англичане, но мы об этом ФИФА не спрашивали, потому что они никогда ответы на подобные запросы не дают, — добавил Безуглов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что игроки сборной России должны сдать дополнительные допинг-тесты. По его мнению, убедительные победы российских футболистов могут быть обусловлены тем, что в России продолжает действовать система применения допинга.

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Напомним, сборная США не попала на чемпионат мира в России, заняв пятое место в отборочной группе Северной и Центральной Америки и пропустив вперёд команды Панамы и Гондураса.

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