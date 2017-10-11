Сборная США не вышла на ЧМ-2018

Порт-оф-Спейн, , 08:44 — REGNUM Сборная США проиграла команде Тринидада и Тобаго в заключительном матче отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В первом тайме сборная Тринидада и Тобаго сумела забить два гола. На 17-й минуте защитник американцев Омар Гонсалес срезал мяч в собственные ворота.

На 37-й минуте защитник тринидадцев Элвин Джонс удвоил преимущество своей команды.

Во втором тайме американцы смогли забить лишь один мяч. Отличился полузащитник Кристиан Пушилич.

Таким образом, сборная Панамы впервые с 1986 года не вышла на чемпионат мира. Она заняла пятое место в североамериканской отборочной зоне, набрав 12 очков.

На ЧМ-2018 вышли сборные Мексики, Коста-Рики и Панамы. Команда Гондураса, занявшая четвёртое место, сыграет в стыковых матчах со сборной Австралии.

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