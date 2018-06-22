Якутск, 22 июня, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Меры по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке неэффективны. К такому выводу пришёл депутат Госдумы РФ Федот Тумусов, проанализировав свежие данные демографической статистики по Дальневосточному федеральному округу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пустой класс

По данным, с которыми ознакомился депутат, в Якутии с января по май 2018 года умерло на 1663 человека больше, чем родилось, а миграционная убыль за этот же период составила 1290 человек.

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«В обоих случаях это второе место на всём Дальнем Востоке (ситуация у соседей, впрочем, немногим лучше). В целом же во всём федеральном округе сейчас живут чуть более 6 миллионов человек. А в 1991 году было 8 миллионов. Вымираем? — анализирует данные статистики Федот Тумусов. — Свежая демографическая статистика по Дальнему Востоку не оставляет надежд и подтверждает то, о чем я говорил раньше: население нельзя увеличить искусственным путём. Ни заставить рожать, ни заставить ехать».

Свежие данные об убыли населения в ДФО, по мнению депутата, говорят о неэффективности широко раскрученных мер по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке, прежде всего, — «дальневосточного гектара».

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«Сама по себе программа хорошая: раздавать землю людям — это справедливо. Но что делать, если эта раздача земли не сопровождается больше ничем? Сколько в стране пассионариев, готовых стать этакими «пионерами на целине», или, в мягком варианте, просто начать жизнь с нуля? Для бизнеса местных гектар полезен. Но вот для заявленных миграционных целей… И власти это понимают, иначе бы давали не статистику «сколько земли роздано», а говорили бы о конкретных результатах», — считает Федот Тумусов.

Второй буксующей программой, которая, работая в полную силу, могла бы влиять на дальневосточную демографическую статистику, депутат назвал материнский капитал.

«Да, его выплачивают, но, во-первых, в тесных рамках (моё предложение продавать за него машины в Думе отклонили). А во-вторых, рожать за довольно небольшие деньги россияне не готовы», — уверен Федот Тумусов.

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Третьим слабым звеном Дальнего Востока он считает ситуацию с рабочими местами, которую создают крупные компании: «Местные работники им неинтересны (напомню о своем законопроекте, обязывающем нанимать местных жителей), а значит, упор идёт на вахтовиков».

А начинать работу по увеличению числа жителей дальневосточных регионов Федот Тумусов предлагает с решения проблем транспортного сообщения с центром России.

«Во-первых, нужно наконец обеспечить транспортную связанность, чтобы люди не стояли в очередях за субсидируемыми билетами, а могли купить их в любой момент. Во-вторых, сделать регион экономически привлекательным. Снизить налоги, установить широкие льготы (например, пенсионные — отличный вариант!), развивать туризм (безвизовый режим, робкие попытки с электронными визами пока выглядят несерьёзными)», — пояснил депутат.

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Он убеждён, что для изменения миграционных тенденций на Дальнем Востоке жизнь там должна быть ощутимо выгоднее жизни в остальной части России — это бы компенсировало тяжёлый климат.

«Нужно просто решить: мы на самом деле хотим развития Дальнего Востока — или разговоров об этом. Регион — это «долгосрочная инвестиция» или повод побыстрее выкачать ресурсы? Какое решение в итоге будет принято, ответит демография», — заключил Федот Тумусов.

Как сообщало ИА REGNUM, с января по май 2018 года численность населения ДФО уменьшилась более чем на 20 тыс. человек. Отток населения из Хабаровского края составил 1340 человек, из Якутии — 1290, с Сахалина — 467. Амурская область за 4 месяца потеряла только за счёт миграции 775 человек, Приморье — 513, ЕАО — 458, Колыма — 631 человек. В плюсе только Камчатка — 426 человек и Чукотка — 61 человек.

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