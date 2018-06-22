Биробиджан, 22 июня, 2018, 06:52 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области люди возмущены очередным повышением тарифов ЖКХ, которое намечено на 1 июля. Жители автономии сообщают, что у них просто нет денег на оплату таких счетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

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С 1 июля жителям самого бедного региона ДФО, где каждый четвёртый живёт за чертой бедности, придётся платить за тепловую энергию на 5,4% больше. Но это — далеко не все плохие новости. Сразу на 13,6% вырастет оплата за водоснабжение, на 9,8% — за водоотведение

Однако, согласно постановлению губернатора ЕАО, размер платы за коммунальные услуги не может увеличиваться более, чем на 4,8%. На компенсацию разницы из бюджета будет выделено 149,3 млн рублей. Таким образом, тариф за 1 гикакалорию теплоэнергии с 1 июля составит 2451,47 рубля, то есть, плюс 4,8%.

Вырастет цена и за централизованное газоснабжение — также на 4,8%.

Тариф на электроэнергию для городских жителей вырастет на 2,4%.

Жители ЕАО в социальных сетях выражают возмущение по поводу очередного подорожания.

«А куда-нибудь еще, кроме карманов народы вы, Господа, можете за деньгами залезть?! Совсем народ решили поубивать?!».

«Видимо, новости о понижении тарифов будут уже не на нашем веку».

«Нам говорят о росте экономики, а мы видим только рост цен в платежках ЖКХ!».

«Ничего удивительного. Ну, прибавится ещё нищих и голодных в нашем бурно развивающемся регионе».

«Это издевательство!».

«Дааа… ничего не скажешь… Вовремя новость пришла — 22 июня. Правительство объявило нам войну», — пишут жители ЕАО в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, в регионах ДФО чрезмерно высокая стоимость услуг ЖКХ является одной из главных причин повального бегства населения в другие субъекты РФ. Только за 4 месяца 2018 года Дальний Восток потерял более 20 тыс. человек.

Долги жителей ДФО за услуги ЖКХ продолжают расти, но, похоже, никто не знает, что с этим делать. У чиновников один рецепт — репрессии. Между тем, доходы жителей макрорегиона падают четыре года подряд. Люди просто не знают, где брать деньги на жизнь.

В одной только дальневосточной столице — Хабаровске — по данным на февраль 2018 года долги горожан за ЖКХ превысили 2 млрд рублей.

На тот же период Приморье накопило долгов только перед КГУП «Примтеплоэнерго» на 3,9 млрд рублей.

Долги ЕАО в 2017 году за услуги ЖКХ составили 1 млрд рублей. При этом в крошечной области на долю населения пришлось 800 млн рублей, остальные долги — за предприятиями.

При этом коммунальная система в ЕАО дышит на ладан, старенькая ТЭЦ, по мнению биробиджанцев, не переживет очередную зиму — она постоянно ломается, оставляя тысячи жителей в мороз без тепла.

Всё в том же Биробиджане у 26 котлов муниципальных котельных полностью истек допустимый срок эксплуатации. Городская прокуратура идет в суд с иском о понуждении мэрии Биробиджана к замене котлов.

Совершенно шоковая ситуация с долгами по ЖКХ в Якутии. На конец февраля 2018 года долг населения составил 6 млрд рублей.

Аховая ситуация во всем ДФО с долгами за электроэнергию. Энергетикам должны все — от (периодически) Минобороны до населения. Но Минобороны отобьётся, а нищие дальневосточники — нет.

Рост цен на топливо спровоцировал в ДФО рост всего, что только можно себе представить. В СПВ Ванино Хабаровского края владельцы магазинов обреченно разводят руками.

«Окорочка на прошлой неделе на закупе были 105 рублей, сегодня 135, шею свиную вообще не берем — ее не купит никто за такие деньги. На хлеб цену отпускную подняли — это уже просто край! У народа денег нет, да и самого народа почти уже нет! Пройдите в выходной по улице — улицы-то пустые! Уезжают все! Потому, что люди не хотят работать только на ЖКХ, да и не выжить здесь. У нас вот магазин на продаже. Не покупает никто, а так и мы бы давно уже уехали!», — рассказала хозяйка одного из магазинов.

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