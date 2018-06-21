Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Старинный русский город-крепость Ивангород на самой границе с Эстонией до сих пор остается почти недоступным для индивидуальных туристов и-за того, что находится в погранзоне. Власти Северо-Запада, Ленинградской области и Пограничной службы ФСБ России решают, как открыть город для российских путешественников, не ставя под угрозу интересы государственной безопасности. Похожая ситуация ‑ и в ряде других регионов СЗФО, для которых опыт Ивангорода может оказаться примером.

Виктория Щипкова1 Ивангородская крепость

На текущей неделе неделе в Петербурге состоялось совещание заинтересованных сторон по вопросу снижения административных барьеров при въезде на пограничные территории на примере города Ивангорода, граничащего с Эстонией, сообщили ИА REGNUM 21 июня в пресс-службе АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

Актуальность обсуждавшейся темы обусловлена не только ситуацией вокруг Ивангорода, который включен в маршруты «Серебряного ожерелья России», но до сих пор не доступен для индивидуальных туристов. Аналогичная ситуация наблюдается и в Мурманской, Псковской областях, Республике Карелия и других субъектах РФ. На пограничных территориях этих регионов также есть туристские объекты, включенные в проект «Серебряное ожерелье России».

В настоящее время гражданин России, даже имея паспорт с петербургской регистрацией и загранпаспорт с шенгенской визой, не сможет просто так взять и приехать в Ивангород. Для этого он должен получить спецпропуск, который оформляется за 30 дней, либо иметь на руках командировочное удостоверение. Возможен въезд в составе официальных делегаций по приглашению, но с оповещением погранслужбы не менее чем за 14 дней. Наконец, посетить Ивангород можно в составе организованной экскурсионной группы, имея на руках договор о реализации турпродукта.

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Как заявил на совещании исполнительный директор Стратегического партнерства «Северо-Запад» Алексей Багаряков, действующие правила въезда «тормозят огромную работу, проделанную регионами и федеральными органами власти в рамках продвижения туристских маршрутов по «Серебряному ожерелью». Поэтому необходимы конкретные предложения по изменению ситуации, которые будут рассмотрены федеральными органами власти.

Заместитель главы правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов рассказал подчеркнул, что «закрытость» Ивангорода резко уменьшает поток индивидуальных туристов, который сейчас составляет более 40% от общего турпотока. Это тормозит развитие туристической инфраструктуры, препятствует созданию новых рабочих мест в пограничном городе.

Убедительным примером стало приведенное областным чиновником сравнение туристских потоков в Выборг и Ивангород, с учетом того, что оба города Ленинградской области находятся вблизи государственной границы, но Выборг — за пределами пятикилометровой пограничной зоны, и въезд туристов туда не имеет ограничений.

«Туристский поток в Ивангород за 2017 год составил 53 000 человек, из которых экскурсанты 50 000 человек и туристы 3000 человек, тогда как в Выборге туристский поток за 2017 год составил 484 982 человека, из которых экскурсанты 278 243 человек и туристы 206 739 человек. Это наглядно демонстрирует возможности увеличения туристского потока в Ивангород при отсутствии ограничений на въезд в пограничную территорию», — сказал Николай Емельянов.

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Обсудив пути решения проблемы с представителями пограничного управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, участники совещания предложили варианты дальнейших действий.

Одним из них станет применение механизма упрощения процедуры въезда в Ивангород для индивидуальных туристов, имеющих паспорт гражданина России.

«Предварительно, речь идет о возможности заключить договор на приобретение турпродукта по согласованным с управлением погранслужбы маршрутам на въезде в погранзону», — пояснили в пресс-службе АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад».

В ближайшие дни Николай Емельянов направит соответствующее письмо в адрес руководства пограничного управления ФСБ. В случае положительного решения, Стратегическое партнерство «Северо-Запад» поможет регионам СЗФО запустить действие предложенного механизма на местах.