Минск, 21 июня, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Евросоюз и Белоруссия за последние годы выстроили доверительные отношения, заявил на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан. Об этом сообщает 21 июня пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«За последние несколько лет нам удалось выстроить взаимодоверительные отношения, потому что только на такой основе мы сможем достичь чего-то конкретного в интересах граждан», — сказал еврокомиссар.

По его словам, наилучшей гарантией для безопасности и стабильности может стать создание «пояса благополучия в рамках Европейского союза и европейского партнерства», которое возможно только за счёт улучшения экономической ситуации в ЕС и странах-соседях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко фактически одобрил процесс приватизации белорусской государственной собственности, подчеркнув, что власти «не против приватизации».

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