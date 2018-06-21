Ростов-на-Дону, 21 июня, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Жители российских регионов продолжают активно обсуждать законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Большинство граждан осуждают правительственную инициативу. По мнению депутата Ростовской-на-Дону городской думы Анатолия Котлярова («Справедливая Россия»), цель реформы — конфисковать накопления трудящихся.

Жак де Л'Анге. Алчность (фрагмент). 1642

«Нам пытаются представить, что созрела такая необходимость. Мы сейчас аргументируем, что один работник не сможет прокормить двух пенсионеров. А самая проблема не в этом. Чтобы всё получилось с пенсионной реформой, наше государство должно сделать одну вещь — признать, что деньги украдены. Иначе — разбазарены. Но в это верится меньше», — отметил народный избранник.

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Котляров отмечает, что в Пенсионный фонд России отчисляется 20% от заработной платы. С учётом трудового стажа, который в среднем составляет 40 лет, получается, что в течение 10 лет пенсионер должен получать свою заработную плату, то есть в среднем 36 тыс. рублей. Но пенсии, в частности, в Ростовской области, еле дотягивают до 14 тыс. рублей.

«А деньги где? Можно посмотреть на здания ПФР в городах России и заработную плату сотрудников. Эта реформа призвана только для одного — для того, чтобы позволить изъять пять лет пенсионных накоплений в масштабах страны неизвестно в чью пользу. Пенсионная реформа носит у нас в стране исключительно конфискационный характер, направленный на дальнейшее разграбление. И ещё она направлена на то, чтобы мы умирали быстрее. Ведь человек, которого заставляют подниматься на 10-й этаж в 20 и 65 лет — это два разных человека», — сделал вывод депутат.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предполагающий в том числе повышение пенсионного возраста. В результате пенсионного манёвра возраст выхода на пенсию предполагается поднять для женщин до 63 лет, а для мужчин до 65 лет.

Совет Думы принял решение о рассылке инициатив правительства в регионы, субъекты РФ в течение 30 дней должны высказать своё отношение к инициативе правительства.

Предполагается, что первое чтение законопроекта состоится 19 июля.