Москва, 21 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Большинство жителей России разбираются в технических составляющих компьютера и легко используют его вне зависимости от платформы. Так, 78% опрошенных пользователей заявили, что считают работу на компьютере простой. При этом почти половина людей старше 55 лет (43%) испытывает трудности. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

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Оценить технические характеристики компьютера могут 58% граждан. 75% пользователей пользуются компьютером для решения повседневных задач — для работы, учебы, или досуга и развлечений. 74% жителей России серьезно подходят к вопросу анализа информации и предпочитают изучать разные ресурсы интернета. 81% легко находят нужную информацию в интернете.

75% респондентов свободно пользуются современными средствами коммуникации для общения (мессенджеры, социальные сети). В первую очередь это молодые люди от 18 до 24 лет (95%) и от 25 до 34 лет (86%). 76% опрошенных считают, что в интернете должны сохраняться те же нормы общения, что и в жизни.

Опрос проведен в ноябре 2017 года. Опрошены более 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 44% жителей России знают о цифровой грамотности и уверены, что способны защитить собственные персональные данные. При этом 38% интернет-пользователей используют один и тот же пароль для разных аккаунтов. Столько же опрошенных не обновляют антивирусное программное обеспечение.

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