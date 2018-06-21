Москва, 21 июня, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В мае текущего года рост реальных доходов граждан Российской Федерации замедлился до 0,3%. Об этом сообщила Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Реальные располагаемые денежные доходы… в мае по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,3%, — говорится в сообщении. — В январе-мае 2018 года — на 3,2%».

Отмечается, что в месячном выражении по сравнению с апрелем 2018 года доходы граждан РФ сократились на 9,3%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе текущего года в РФ рост потребительских цен составил 0,3%, в феврале — 0,2%, в марте — 0,3%, в апреле и мае — 0,4%.

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