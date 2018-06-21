Москва, 21 июня, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Обещания, развернутые перед благотворителями главой российского правительства, были масштабными, и если их выполнение будет успешным, сулят существенное улучшение дела социальной защиты граждан — как со стороны государства, так и частных организаций. Регулирование без перегибов и контроль без пустых придирок со стороны государства должны помочь нуждающимся в упрощении получения помощи. Но самое главное, что, к сожалению, не прозвучало в речи премьера — следует добиться стабильной экономической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Всегда лучше, когда остро нуждающиеся в помощи люди уже выбрались из тяжелой ситуации и встали на ноги. Но такое возможно только в стабильной экономике. А вот каким благотворителям граждане РФ наиболее доверяют и каков масштаб развернутой помощи?

Читайте подробности: Проблемы Медведева — проблемы благотворителей

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