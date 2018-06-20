Москва, 21 июня, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Неоднократные послевоенные заявления японских политиков об отсутствии возможности для Японии выдвигать какие-либо притязания на Сахалин и Курилы не предполагали каких-либо изменений в статусе этих территорий. Тем не менее нынешние официальные лица Токио пытаются вести дело так, как если бы всех предшествующих заявлений просто не существовало. Что пытаются предъявить в качестве оправдания своей логики те, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Впервые после завершения Второй мировой войны вопрос о передаче Японии двух объектов Курильской гряды — Шикотана и Хабомаи — был поднят дипломатами СССР, воплощавшими приказ своевольного генерального секретаря Никиты Хрущева. Хрущев надеялся в обмен на этот «жест доброй воли», в качестве предварительного условия, добиться подписания мирного договора. Япония была крайне заинтересована в таком развитии событий, но тут в игру вступил «союзник», а точнее, хозяин оккупированной Японии — США. Американские представители за спиной у японских дипломатов прямо запрещали им подписывать какие-либо соглашения с СССР без согласования с США.

Но даже дополнительные уступки, учитывающие сложное положение японцев, со стороны советских дипломатов не привели к успеху. США требовалось предотвратить расширение экономических связей СССР и Японии и, значит, не допустить успешного завершения переговоров. Но сама возможность разговора о сделке «договор за территорию» из-за непродуманных действий Хрущева осталась в умах провокаторов как лазейка для продолжения давления. Неуместная «щедрость» была воспринята Токио как проявление слабости.

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