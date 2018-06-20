Хрущев и Курилы: как восприняли японцы неуместную «щедрость»
Москва, 21 июня, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Неоднократные послевоенные заявления японских политиков об отсутствии возможности для Японии выдвигать какие-либо притязания на Сахалин и Курилы не предполагали каких-либо изменений в статусе этих территорий. Тем не менее нынешние официальные лица Токио пытаются вести дело так, как если бы всех предшествующих заявлений просто не существовало. Что пытаются предъявить в качестве оправдания своей логики те, кто пытается пересмотреть итоги Второй мировой войны, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Впервые после завершения Второй мировой войны вопрос о передаче Японии двух объектов Курильской гряды — Шикотана и Хабомаи — был поднят дипломатами СССР, воплощавшими приказ своевольного генерального секретаря Никиты Хрущева. Хрущев надеялся в обмен на этот «жест доброй воли», в качестве предварительного условия, добиться подписания мирного договора. Япония была крайне заинтересована в таком развитии событий, но тут в игру вступил «союзник», а точнее, хозяин оккупированной Японии — США. Американские представители за спиной у японских дипломатов прямо запрещали им подписывать какие-либо соглашения с СССР без согласования с США.
Но даже дополнительные уступки, учитывающие сложное положение японцев, со стороны советских дипломатов не привели к успеху. США требовалось предотвратить расширение экономических связей СССР и Японии и, значит, не допустить успешного завершения переговоров. Но сама возможность разговора о сделке «договор за территорию» из-за непродуманных действий Хрущева осталась в умах провокаторов как лазейка для продолжения давления. Неуместная «щедрость» была воспринята Токио как проявление слабости.
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