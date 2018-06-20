Москва, 20 июня, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Очередное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться и до конца 2018 года, и в 2019 году, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет 20 июня газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам официального представителя Кремля, в настоящий момент оба варианта рассматриваются, окончательное решение о дате первого послания Владимира Путина в рамках его нового президентского срока будет принято позже.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта 2018 года Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Данное мероприятие не проводилось в 2017 году и было перенесено на первый день весны следующего года.

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