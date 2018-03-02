Как на послание Путина отреагировали в России и в мире. Главное 2 марта

Москва, , 14:01 — REGNUM Как на послание Путина отреагировали в США

И в Пентагоне, и в госдепе признали, что Путин в своем послании Федеральному собранию дал «очень полные объяснения» и новую информацию, однако сделали вид, что не удивлены. Представитель Пентагона Дана Уайт заверила граждан США, что они могут быть спокойны: американские вооруженные силы готовы защитить свою страну.

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В Пентагоне заявили, что ядерная доктрина страны учитывает российские разработки и стратегические вооружения США поддерживаются в актуальном состоянии. Заместитель министра обороны США по политике Джон Руд также заявил, что в Пентагоне не удивились: с одной стороны, речь Путина была «примечательной», а с другой — она согласуется с его предшествующими высказываниями.

Тем не менее в Пентагоне сразу заговорили о том, что гиперзвуковое оружие должно стать «национальным приоритетом» для США. И, конечно, о выделении на это денег. Испытывать же его планируется начать в 2019 году.

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… в СМИ

Единодушную оценку выступлению президента РФ дали и немецкие СМИ. «Путин размахивает ядерной дубиной», «Путин угрожает», «Взрывная речь», «Путин презентует новые ракеты» — такова лишь малая часть заголовков, с которыми вышли статьи в немецкой прессе, посвященные посланию президента РФ Федеральному собранию 1 марта. Внимание немецких журналистов почти полностью сосредоточилось на оборонной повестке речи Владимира Путина.

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… военные эксперты

Если пользователи социальных сетей в США, судя по многочисленным комментариям, не сразу поняли, о чём вообще идет речь, то эксперты оценили военную часть послания.

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Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком «Авангард», испытания которого, по словам российского лидера, также успешно завершены, пишет Дейв Муджамбар в статье для The National Interest.

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В целом новые разработки могут стать хорошим козырем для России на переговорах по продлению договора СНВ III, а также решению вопросов, связанных со спорными моментами в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также тематики противоракетной обороны. Будут ли все вышеперечисленные изделия производиться в большом количестве и поставляться на вооружение, является открытым вопросом, считает военный эксперт ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

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Однозначно подтвердить или опровергнуть заявления президента России сейчас не сможет никто. Даже если лично Владимир Путин заявит, что 1 марта он пошутил, то это лишь добавит накала интриге. Можно лишь проанализировать несколько версий произошедшего, пишет военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичёв.

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… в России

За военной составляющей послания, которая должна охладить «горячие головы» и заставить многих за океаном задуматься, нельзя терять и первую часть выступления, посвященную стратегии развития России. Не зря Путин в начале выступления отметил, что оно носит рубежный, во многом определяющий характер.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — это, по существу, долгожданный поворот к стимулированию экономического роста через масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру, считает главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

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Президент поставил перед страной весьма амбициозные задачи: так, к середине 2020-х годов Россия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, подчеркнул президент, и прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. По словам Путина, отставание — главная угроза и враг России.

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… украинские эксперты

Внимательно следили за посланием и на Украине. Наибольший интерес украинской экспертной среды вызвали слова российского президента о главных угрозах России, а также заявления о разработке новых видов вооружений и запуске автомобильного движения по Крымскому мосту.

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Газа нет — но вы там держитесь

Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» потерял право на исполнение принципа «бери или плати» в 2018 году из-за своего отказа поставлять газ Украине.

По его словам, именно отказ от обязательств по поставке газа предполагает автоматическую потерю права на исполнение принципа «бери или плати». И обойдется «Газпрому» эта «ошибка менеджеров» в «сотни миллионов долларов», уверен глава украинской компании.

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Грозя потерями «Газпрому», «Нафтогаз» призывает граждан Украины экономить топливо и снизить температуру в батареях, чтобы «продержаться» несколько дней, пока не спадут морозы.

«Газа в наших подземных хранилищах (ПХГ) много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток», — заявили в «Нафтогазе».

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По словам Коболева, суточный дефицит природного газа на Украине составляет 10 млн кубометров. Оснований для получения газа из России нет — «Газпром» вернул предоплату за мартовские поставки. И перекрыть эти объемы пока нечем — только экономия.

При чем тут Маркс?

Маркс, Энгельс… Медведев? Лоцман ИА REGNUM в море правительственных и законодательных бумаг Андрей Маленький подводит итоги деятельности главы правительства.

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Мартовские поручения президента В. Путина действующему правительству исполнить уже не удастся, а будущему правительству страны будет трудно осуществить, если оно сохранит стиль своего предшественника, считает постоянный автор ИА REGNUM.

Решают вопрос об аресте

В Германии полиция задержала предполагаемого организатора поставки крупной партии кокаина из Аргентины в Россию Андрея Ковальчука.

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По словам адвоката, задержание происходило ночью, затем сотрудники полиции объяснили, что намерены во всём разобраться и всё прояснить по этому делу. В настоящее время решается вопрос об аресте Ковальчука.