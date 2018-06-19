Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 18:07 — ИА Регнум. Городской суд Санкт-Петербурга во вторник, 19 июня, оставил без изменений решение Смольнинского районного суда по делу гражданки Украины и волонтера Донецкой Народной Республики (ДНР) Ирины Воронцовой, которой грозит депортация в руки киевского режима, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский городской суд

Ходатайства стороны защиты были оставлены без удовлетворения. Решение о дальнейших действиях будет принято стороной защиты в ближайшее время, сообщили корреспонденту агентства адвокаты Воронцовой.

Одновременно с оспариванием решений правоохранительных и судебных органов, из-за которых Воронцова может быть лишена вида на жительство в России и депортирована на Украину, её адвокаты уже подали документы для получения ею в РФ статуса беженца.

В период рассмотрения этого прошения депортация гражданина невозможна. Именно эти документы пока защищают волонтера ДНР от высылки на Украину.

Вместе с тем адвокаты Воронцовой сохраняют надежду, что удастся не только получить для нее статус беженца, но и оспорить судебные решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, живя на Украине, Ирина Воронцова еще с 2000 годов принимала участие в акциях против украинских националистов. Переехав в Россию, она получила вид на жительство. После госпереворота на Украине в 2014 году Воронцова занималась организацией гуманитарной помощи для народных республик Донбасса. Муж Воронцовой служил в составе вооруженных подразделений ДНР.

В ноябре 2017 года Ирина Воронцова была задержана в Петербурге на несанкционированной акции, посвященной столетию Октябрьской революции. За участие в ней ее привлекли к административной ответственности. Это стало формальным основанием для лишения ее вида на жительство в РФ с последующей высылкой на Украину. Воронцова обжаловала это решение в судебном порядке, но российские суды отказали ей как в отмене административного взыскания, так и в сохранении вида на жительство.

В случае высылки на Украину Воронцовой грозит там 15 лет тюрьмы за «пособничество террористам».