Формализмом по патриотам: как из России высылают волонтера ДНР

Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Во вторник, 20 февраля, в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга рассматривалось дело гражданки Украины Ирины Воронцовой. Региональное управление МВД постановило лишить ее вида на жительство в России и права въезжать в страну в течение трех лет и, соответственно, выслать на Украину. Основание — неоднократное нарушение административного кодекса в виде участия в несогласованном митинге и неповиновения сотруднику полиции.

Но у этого дела есть и другая сторона. Активистка «Другой России», уроженка Житомира Ирина Воронцова принимала участие в пророссийских акциях на территории Украины еще до событий на майдане в 2013—14 годах. После майдана она занималась организацией гуманитарной помощи для народных республик Донбасса.

Задержана она была в ноябре 2017 года в Петербурге на митинге «другороссов», посвященном столетию революции. И никакого сопротивления, как уверяют ее адвокаты, не оказывала. В случае высылки на Украину ей будет грозить там 15 лет тюрьмы за «пособничество террористам». То есть российские правоохранители и суд могут «поспособствовать» 15-летнему заключению гражданина за его пророссийские взгляды.

Дела с участием ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти (в том числе его управления по миграционным вопросам, как в данном случае) постоянно рассматриваются именно в Смольнинском суде — по месту «прописки» управления. Список заседаний полностью состоит из аналогичных дел, отличие только в том, что среди среднеазиатских фамилий «Воронцова» смотрится довольно неожиданно. Злые языки утверждают, что не было еще случая, чтобы главк что-нибудь проиграл в Смольнинском суде. Несомненно, это объясняется тем, что юристы управления накопили огромный опыт в обсуждении одних и тех же вопросов.

Заседание по делу Ирины Воронцовой вызывает некоторый ажиотаж. Присутствуют несколько ее товарищей по незарегистрированной партии «Другая Россия», а также муж, адвокат и журналисты. Сама Воронцова при этом отсутствует из-за болезни. Когда судья в перерыве между заседаниями выходит в коридор, корреспонденты местного телеканала успевают попросить у нее разрешение вести съемку. Никаких препятствий со стороны судьи не возникает. «Заходите, снимайте. Тоже мне, нашли дело века», — иронизирует она.

Заседание начинается. Сторона истца (то есть адвокат Воронцовой Алексей Калугин, который обжалует решение об аннулировании вида на жительство) апеллирует к формальным аспектам. Спор о том, совершались ли вообще нарушения на митинге 6 ноября 2017 года, идет в рамках другого дела. Здесь же адвокат доказывает, что ГУ МВД аннулировало вид на жительство раньше, чем суд вынес решение об административных правонарушениях Воронцовой. Что, естественно, незаконно. Кроме того, адвокаты жалуются, что им вовремя не направляли уведомления. Еще один аргумент — муж Воронцовой является гражданином России, и разлучать семью — против норм международного права.

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Представитель ГУ МВД, хрупкая девушка с железным взглядом, ко всем этим вопросам готова. Вид на жительство аннулировался вовремя, подтвердить это письменными документами нельзя, но информация, на основании которой принималось решение, была (и есть) на официальном судебном сайте. Все уведомления отправлялись, оформлять каждое письмо по отдельности нет никакой возможности, потому что их по две тысячи каждый день, а «за действия Почты России мы отвечать не можем». Что же до семейных ценностей, то, по версии МВД, на нарушителей закона это не распространяется или, как минимум, не является для них индульгенцией.

С самых первых минут заседания не возникает ни малейших сомнений в том, каким будет итоговое решение суда. Аргументация ответчика, то есть представителя МВД, полностью удовлетворяет судью. Возникают интересные ситуации. Адвокат истца упирает на то, что решение об аннулировании вида на жительство незаконно, потому что в момент его принятия вердикт суда о совершении правонарушения еще не вступил в законную силу. «Она была невиновна», — говорит адвокат. «Но теперь-то она уже виновна», — возражает судья, подразумевая, что в итоге оспариваемое постановление вступило в законную силу.

К тому же судья подчеркивает, что оспариваемые нарушения — участие в несанкционированной массовой акции и неповиновение сотруднику полиции — являются весьма серьезными. Она делает на этом особый акцент, таким образом лишая адвоката одного из основных аргументов. Он-то упирает на то, что считать «неоднократным нарушением закона» два негрубых нарушения, совершенные одномоментно — это, мягко выражаясь, формализм. Но судья, которая называет его «товарищ адвокат», так не считает.

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Единственный аспект, который вызывает интерес судьи — история о работе Воронцовой на территории народных республик Донбасса. Она просит показать, из каких отметок в паспорте следует, что она въезжала на неподконтрольную Киеву территорию. Адвокат выполняет ее просьбу. Но в судебном решении этот факт ничего не изменит. Судья удаляется для принятия решения и, вернувшись через десять минут, объявляет, что в удовлетворении иска Воронцовой отказано. Другими словами, решения ГУ МВД об аннулировании вида на жительство и лишении права на въезд в Россию остаются в силе.

Когда заседание завершается, все участники процесса (кроме представителя МВД, которой здесь же принимать участие в следующем деле) покидают зал. Адвокат Воронцовой рассказывает журналистам о своих дальнейших действиях. Действовать предполагается по трем направлениям.

С одной стороны, оспаривать, что Воронцова вообще совершала какие-либо правонарушения. Во-вторых, оспаривать сегодняшнее решение суда, ведь, помимо всего прочего, федеральный закон №114 гласит, что за совершение административных правонарушений иностранный гражданин всего лишь может быть (а может и не быть) лишен права въезда. Наконец, если не получится ни то, ни другое — просить для Воронцовой политического убежища.

В свою очередь, выйдя из зала заседаний, представитель ГУ МВД отказывается от каких-либо комментариев. Но позиция ведомства понятна и без комментариев. В том числе и из-за украинских событий перед МВД России поставили задачу максимально жестко бороться с несанкционированными акциями. А уж антироссийские это акции или пророссийские — это к делу отношения не имеет.

Против волонтеров ДНР правоохранители ничего не имеют и отказывать в получении политического убежища, вероятно, не станут. Но вот в рамках двух других дел — о нарушениях на митинге и о вызванном этими нарушениями решении об аннулировании вида на жительство — пощады ждать не следует.

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