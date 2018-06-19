Санкт-Петербург, 19 июня, 2018, 12:39 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал законным расторжение контракта между Смольным и бывшим генеральным подрядчиком строительства стадиона на Крестовском острове, компанией «Трансстрой-СПб».

ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Как следует из карточки дела в картотеке арбитражного суда, иск комитета по строительству Санкт-Петербурга был удовлетворен в полном объеме, сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM. Тяжбы между «Трансстроем» и властями Северной столицы по поводу стадиона идут уже несколько лет.

Государственный контракт на продолжение строительства стадиона под условным названием «Зенит-арена» был заключен в ноябре 2014 года. В июле 2016 года правительство Петербурга расторгло контракт с генподрядчиком, заявив, что недовольно сроками сдачи и качеством работ. По мнению Смольного, после ухода с объекта «Трансстрой» остался должен бюджету в совокупности 5 млрд рублей. Добиваясь возврата этих средств, было подано сразу несколько исков к компаниям группы «Трансстрой».

В октябре 2017 года Арбитражный суд Северо-Западного округа уже подтверждал законность действий стройкомитета по досрочному расторжению другого контракта — от 2013 года, заключенного с компанией «АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой».

Читайте ранее в этом сюжете: Суд утвердил законность разрыва Смольным контракта на стадион с Трансстроем

На данный момент рассматриваются еще четыре иска властей Петербурга к группе компаний «Трансстрой». Три находятся в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти на общую сумму почти в 3,5 млрд рублей, один — в Арбитражном суде Москвы на сумму около 900 млн рублей.

Заметим, у «Трансстроя» были и судебные победы в противостоянии со Смольным. Так, Городской суд Петербурга 20 января встал на сторону компании, когда счел законным создание нотариально заверенной фотофиксации состояния стадиона, которая была сделана в результате шестичасового осмотра по просьбе компании без привлечения специалистов уже после разрыва контракта.

Стадион «Санкт-Петербург», прозванный в народе «Зенит-Ареной», был построен для чемпионата мира по футболу. Он появился в западной части Крестовского острова. Строительство заняло вместо двух лет десять, а его стоимость возросла с планируемых 6,7 млрд до почти 48 млрд рублей. В прошлом году во время футбольных матчей у стадиона протекала крыша.

В ходе мундиаля здесь 15 июня уже состоялась первая игра между сборными Марокко и Ирана. Второй матч между командами России и Египта запланирован на 19 июня.

Читайте также: Жалобу экс-подрядчика «Санкт-Петербург Арены» ВС рассматривать отказался

В 2018 году правительство Санкт-Петербурга и дочерняя компания футбольного клуба «Зенит» — «Зенит-Арена» — подписали акт приёмки-передачи стадиона. Стороны договорились о передаче стадиона клубу сроком на 49 лет. Клуб будет содержать стадион, развивать его и извлекать прибыль из его эксплуатации.