Суд утвердил законность разрыва Смольным контракта на стадион с Трансстроем

Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил законность досрочного расторжения госконтракта между комитетом по строительству Санкт-Петербурга и АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» на выполнение строительно-монтажных работ по возведению стадиона на Крестовском острове. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе комитета.

Напомним, контракт на достройку «Зенит-арены» (ныне стадион «Санкт-Петербург») был заключен в ноябре 2013 года и расторгнут в июле 2016 года в связи с недовольством Смольным работой генподрядчика — корпорации «Трансстрой». В итоге стадион достраивал другой генподрядчик — ОАО «Метрострой».

После расторжения контракта «Трансстрой» обратился в суд, но проиграл дело в первой инстанции. Как было указано Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленобласти, вследствие многократных нарушений при строительстве объекта основания для отказа от контракта у государственного заказчика имелись, и он действовал добросовестно.

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Апелляционный суд, куда обратился «Трансстрой», оставил решение суда первой инстанции в силе, но посчитал, что нарушения генподрядчика при строительстве стадиона были крайне несущественными, большая их часть устранялась самим «Трансстроем» своевременно, а отказ Санкт-Петербурга от контракта был недобросовестным.

Арбитражный суд Северо-Западного округа по жалобе Смольного проверил акты нижестоящих судов в кассационном порядке. В результате суд отменил апелляционное постановление, поддержав доводы кассаторов и решение первой инстанции.

«Признано, что Комитет по строительству действовал в полном соответствии с законом и условиями контракта <…> Теперь генподрядчик может надеяться на пересмотр выводов о собственной вине и некачественном строительстве только в случае, если подаст жалобу в Верховный Суд РФ, и если эта жалоба будет передана на рассмотрение в Экономическую коллегию Верховного Суда», — подчеркивают в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Санкт-Петербурга надеется получить с бывшего генерального подрядчика стадиона на Крестовском острове, компании «Трасстрой», почти 5 млрд рублей. Как утверждают в Смольном, «Трансстрой» все еще должен городскому бюджету 3,6 млрд рублей по непокрытым авансам, а претензии к компании по некачественно проведенным работам составляют еще около 1 млрд рублей.

Напомним, официальная стоимость стадиона на Крестовском острове превысила 43 млрд рублей вместо планируемых изначально 6,7 млрд рублей. Разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. 30 декабря стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга.

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