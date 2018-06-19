Анадырь, 19 июня, 2018, 11:12 — ИА Регнум. В Чукотском автономном округе зашкаливают цены на продукты питания. Жители региона публикуют в соцсетях фото ценников из магазинов в Анадыре, при этом подозревая, что в отдалённых населённых пунктах Чукотки еда стоит ещё дороже, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Борис Кустодиев. Торговка овощами (фрагмент). 1920

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Итак, цена килограмма арбуза в столице автономного округа — 610 рублей за килограмм, итого девятикилограммовая ягода обойдётся в 5,5 тыс. рублей. Шок-ценник и на капусту — 465 рублей за килограмм, в итоге опубликованный на фото в соцсетях большой кочан капусты стоит почти 1,5 тыс рублей.

Не лучше ситуация и со стоимостью других овощей. Килограмм огурцов или помидоров — 780 рублей, болгарского перца — 800 рублей, редиски — 700, пекинской капусты — 580, свёклы — 500, моркови — 440 рублей. Ещё дороже обходятся жителям Чукотского автономного округа экзотические фрукты: 950 рублей придётся заплатить за кг винограда, 790 — киви или граната, 700 — мандаринов или лимонов. Корень имбиря на чукотском прилавке, фото которого попало в сеть, продаётся за 960 рублей за килограмм, а грецкие орехи стоят 1530. Цены на сыр разнятся: в зависимости от вида от 950 до 1400 рублей за кг.

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Шок-цены жители региона активно обсуждают в соцсетях, предполагая, что в отдалённых от столицы Чукотки населённых пунктах региона экзотические фрукты могут стоить ещё дороже. Жители таких сёл это подтверждают, сообщая, что килограмм черешни в их населённых пунктах продают по цене 3200 рублей. А десяток яиц в селе Лаврентия, как выяснилось, стоит 550 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чукотском автономном округе самая дорогая в России продуктовая корзина. Регион регулярно занимает среди субъектов РФ первое место в рейтинге стоимости приготовления различных праздничных блюд. Высокими ценами также удивляют Якутия, Сахалин и Магаданская область.

Так, приготовить овощной салат на Колыме будет стоить 620 рублей за килограмм, бутылочка питьевого йогурта продаётся в Магадане за 188,9 рубля, цены на помидоры и огурцы в начале весны достигали 700 рублей за килограмм, а уже в мае в столице региона продавали морковь по 722 рубля.

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