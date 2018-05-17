«Выращена в космосе»: Колыма выясняет происхождение моркови по 722 рубля

Магадан, Магаданская область, , 08:53 — REGNUM История с «золотой» колымской морковью, которая в начале мая появилась в магаданских магазинах по цене от 722 до 879 рублей, получила продолжение. Сахалинские общественники, блогеры и СМИ решили выяснить происхождение «экзотического» по цене овоща, который им преподносили, как продукт производства кубанских аграриев. К выяснению вопроса подключился губернатор Колымы. Вывод, к которому пришли исследователи, шокировал: «золотая» морковь не могла быть выращена нигде, кроме открытого космоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Овощ, стандартно считающийся одним из самых дешевых в любой точке мира, по цене экзотического фрукта, жители Магадана восприняли как издевательство. Колымские журналисты решили провести расследование, чтобы выяснить, откуда в их суровые края поступает обычная морковь по таким ценам. Продавцы в магазинах сообщили, что морковь «родом» из Краснодара. Журналисты связались с производителями морковки на юге России. К расследованию они подключили и своих читателей.

Выращена на орбитальной станции?

В первый же день выяснили, что из Краснодара морковь в Магадан поступить в начале мая не могла в принципе — просто потому, что она там, на Кубани, еще не выросла.

«Сейчас в Краснодаре не сезон. Даже там морковь на открытых грядках еще не взошла. Чтобы не быть голословными, мы позвонили в Краснодар, одному из оптовых поставщиков ранней моркови. Нам рассказали, что выращивают самую раннюю морковь сорта «Кардоба», первый урожай собираются снимать через 5 дней. Озвучили нам и цену — 25 рублей за кило. Мы сразу поняли, что это не та морковка, которую нам продают в наших супермаркетах по 722−879 рублей. Мы продолжили выяснять происхождение моркови», — сообщило магаданское ИА Весьма.

Журналисты вышли на сотрудников торговых центров, которые, на условиях строжайшей анонимности, выдали некоторые профессиональные тайны. Рассказали, например, что морковка эта только прописку получает краснодарскую, то есть, документы. А на деле же выяснить, откуда она родом — практически невозможно.

Ответа на вопрос о том, где выращена «золотая» для Колымы морковь по-прежнему не было. Поскольку даже израильская и турецкая морковь в это же самое время стоила в колымских магазинах не более 30−40 рублей за кило.

В результате исследователи пришли к единственно возможному выводу: морковь за такие деньжищи может быть выращена только в открытом космосе, на какой-нибудь орбитальной станции. И нигде больше.

Зашедшие в тупик журналисты обратились к губернатору Колымы Владимиру Печеному с просьбой — выяснить вопрос о происхождении злополучного овоща. Узнав о появлении на прилавках вверенного ему региона моркови по бешеным ценам, пообещал лично посетить все торговые центры, где её продают.

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Владимир Печеный, в сопровождении блогеров и журналистов, прибыл в торговый центр, где бдительные граждане ранее обнаружили подозрительную во всех отношениях морковь. Но увидеть «овощь раздора» главе региона не удалось: продавцы сообщили ему, что вся «золотая морковь» уже распродана. И в этот момент Владимир Петрович, наверное, испытал чувство гордости за высочайшую покупательскую способность земляков.

В сырьевых колониях не принято заботиться о населении?

Магаданский блогер Юрий Барбарук решил сравнить цены на овощи на Сахалине, на Камчатке и на Колыме. Вот что получилось:

«Если сравнить Сахалин, Камчатку и Колыму, то на Колыме ситуация самая неблагоприятная по овощам и зелени. На Сахалине сфотографировал огурцы по 130 и по 250 рублей, помидоры по 110 и по 130, перцы по 300 рублей. На Камчатке ситуация схожая. Что характерно, вся продукция местная, не Китай. Много тепличных овощей, можно есть круглый год. И цены на другие продукты ниже, чем на Колыме, хотя логистика похожая. Почему? Наверное потому, что грузопоток Сахалина и Камчатки не ровня колымскому. Они находятся на торговых путях, уже одно это упрощает вопрос с ценами. И климат у них несравненно лучше, и ёмкость рынка больше. Но объясняет ли это то, что на Сахалине местная морковка стоит 30 рублей за кило, а у нас китайская 90? Не уверен. Ведь не парусными судами к нам на Колыму доставляют овощи. Причина, на мой взгляд, в том, что Колыма идёт в русле колониального развития. Здесь нет торговли, здесь нет производства. Есть лишь транспортные ниточки, тянущиеся к порту. Через них вкачивается оборудование, продовольствие, а обратно высасываются недра. В сырьевых придатках не принято как-то особенно заботиться о благоприятных условиях жизни для населения. А кто-нибудь задавался вопросом: а что власть сделала для того, чтобы продукты на Колыме стали дешевле? Неужели имиджевые мероприятия по намывке золота и установке памятников важнее продовольственной и демографической безопасности региона?».

Блогер особо подчеркнул, что тему с ценами на продукты питания необходимо постоянно держать на контроле, требовать от власти работы в этом направлении.

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Как сообщало ИА REGNUM, «золотой» на Колыме может быть не только морковь. В декабре 2017 года магаданцы высказывали возмущение по поводу йогуртов «Активия» по 188,9 рублей, других «золотых» продуктов. Например, литр сливок стоил 560 рублей, копченая колбаса от 600, сырокопченая от 900 рублей, сливочное масло по 445 рублей, творог от 457 рублей. Цена литра сметана начиналась от 522 рублей, а литра молока с 94 рублей. За буханку хлеба просили, в зависимости от сорта, от 89 до 110 рублей.