Токио, 19 июня, 2018, 09:28 — ИА Регнум. Японо-американские учения за пределами Корейского полуострова пройдёт в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями. Пересматривать планы совместных военных учений Япония не будет. Такое заявление на пресс-конференции сделал министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

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Глава оборонного ведомства добавил, что план совместных манёвров был составлен в ходе переговоров с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, и он останется без изменений: учения пройдёт в полном объеме, как и было запланировано ранее.

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Как сообщало ИА REGNUM, США и Южная Корея приостановили проведение запланированных на август совместных учений. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, учения не будут проводиться, пока КНДР участвует в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. При этом Министерство обороны Южной Кореи также сообщило о решении отменить запланированные на август совместные военные учения с США с тем, чтобы обеспечить продолжение переговоров с Пхеньяном.