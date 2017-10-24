Южная Корея, Япония и США начали военные учения у берегов КНДР

Сеул, , 05:49 — REGNUM Южная Корея, Япония и США начали очередные совместные военные учения в водах Корейского полуострова, передает Reuters.

Сообщается, что очередные учения являются ракетными и будут продолжаться двое суток.

По словам военных Южной Кореи, учения проводятся «в рамках предотвращения ракетной или ядерной угрозы Северной Кореи».

Напомним, 11 октября бомбардировщики ВВС США и истребители ВВС Японии и Южной Кореи провели тренировочный полет у берегов КНДР.

Согласно пресс-релизу Пентагона, учения были проведены для «демонстрации силы» и в связи с «высокой напряженностью» на Корейском полуострове.

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