Новосибирск, 19 июня, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Обсуждение экспонатов в музее — это не экскурсия и сотрудник безопасности переусердствовал — таким образом сотрудник Музея города Новосибирска Константин Голодяев прокомментировал ИА REGNUM случай, который 15 июня произошёл с группой известных историков МГУ.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Напомним, кандидат исторических наук Олег Айрапетов, кандидат исторических наук Максим Шевченко, доктор исторических наук Фёдор Гайда с аспирантами и студентами пришли на выставку работ В. В. Верещагина. Осматривая работы, они обменивались мнениями, но подошедший к ним сотрудник службы безопасности музея, заявил, что «экскурсии запрещены без аккредитации».

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«Действительно, проведение экскурсий не аккредитованными экскурсоводами в большинстве государственных музеев запрещены. И сотрудники музея об этом знают. Но «что такое экскурсия»? Обсуждение — это не экскурсия. И если я для пары своих друзей что-то рассказываю про экспонат — это тоже не экскурсия. Но здесь грань уже очень тонкая. Если я рассказываю и веду их по всему музею, это уже попадает под запрет. Эта мера предпринята для повышения качества подачи материала, его правдивости. То же касается экскурсий по городу. Очень скоро и в Новосибирске водить их смогут только лицензированные гиды. Но перегибать палку мы всегда умеем. Главное всё же в том, чтобы посетитель музея или экскурсии не только получил новые знания, сведения, но и остался доволен, с удовольствием бы вспоминал и рассказывал о своём посещении, и пришёл бы ещё, и не раз», — считает Голодяев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон «больше одного не собираться», действующий в крупных музеях Москвы и Санкт-Петербурга, до очень многих провинциальных городов пока ещё не дошёл. Сотрудники музеев такие «перегибы» объясняют борьбой с незаконными экскурсиями и стремлением выполнить план по экскурсиям.

В то же время на сайте ИА REGNUM опубликовано открытое письмо группы известных историков МГУ. В нём, в частности, говорится о безобразной практике в Третьяковской галерее — практике преследования и запрещения для посетителей свободных разговоров и обсуждений экспонатов, картин и пр.