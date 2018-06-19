Москва, 19 июня, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Правительство РФ пополнило перечень крупных проектов с государственным участием. Перечень дополнен 19 проектами, которые соответствуют установленным критериям отбора. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Prozaq Автодорога М-8 «Холмогоры»

В частности, в перечень вошли проекты по строительству и реконструкции участков автодорог М-8 «Холмогоры», М-5 «Урал», М-10 «Скандинавия», М-4 «Дон», Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург, автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный в Приморском крае, автодороги Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь.

Кроме того, перечень дополнен проектами по строительству и реконструкции морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград, высоковольтной линии 500 кВ Ростовская — Андреевская — Вышестеблиевская (Тамань), тоннельного водовода Южного берега Крыма, канализационного коллектора в Симферополе, Нижегородского низконапорного гидроузла, Багаевского гидроузла на реке Дон.

При этом из перечня проектов с госучастием исключены проекты, реализация которых завершилась в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз правительство РФ дополняло перечень крупных проектов с государственным участием в апреле 2017 года. В перечень было включено строительство трех крупных объектов здравоохранения.

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