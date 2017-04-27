Правительство РФ дополнило перечень крупных проектов с госучастием

Москва, , 08:55 — REGNUM Распоряжением правительства РФ актуализирован перечень крупных проектов с государственным участием, сообщается на сайте правительства РФ.

В перечень включены проекты, которые соответствуют установленным критериям отбора (утверждены постановлением правительства от 6 ноября 2015 года №1199):

— строительство НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина;

— строительство Федерального центра цереброваскулярной патологии и инсульта государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова»;

— проектирование и строительство тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи (II этап).

Из перечня исключены проекты, реализация которых завершена в 2016 году и которые введены в эксплуатацию.

Кроме того, в перечень внесены изменения юридико-технического характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ выделило на строительство и ремонт объектов здравоохранения 2,3 млрд рублей субсидий.