Владивосток, 19 июня, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Администрация столицы Приморья объявила аукцион на реконструкцию общественного туалета на Спортивной набережной Владивостока. Максимальная начальная цена контракта — 15,3 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

В туалете

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Электронный аукцион на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции общественного туалета в районе набережной Спортивной гавани недалеко от стадиона «Динамо» объявило муниципальное казенное учреждение «Дирекция по строительству объектов Владивостокского городского округа». Максимальная цена контракта составляет 15 354 500 рублей. Работы нужно выполнить в течение 120 дней. Итоги аукциона объявят 9 июля 2018 года. Приём заявок уже начался.

По условиям реконструкции, одновременно воспользоваться мужским туалетом смогут восемь человек, женским — шесть. Общая площадь участка вместе с уборной составит 900 квадратных метров.

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Интернет-пользователи тут же стали активно обсуждать новость, не особо стесняясь в выражениях и навешивания «ярлыков»:

"За 150 руб в гольюн не пойдут… рядом бесплатно сходят». «Когда твоя квартира стоит меньше, чем ремонт в общественном туалете».

«15 млн на туалет??? …на школу и сады меньше выделяется, а тут туалет… точно как в музей будем ходить».

«Совсем уже?! Владивостоку как раз огромного сортира на Спортивной набережной за 15 лямов не хватало!».

«А через год его закроют, потому что обслуживать слишком дорого будет».

«Золотые унитазы походу будут ставить! Это что за ремонт? С золотыми писсуарами? И сваровски на кранах?».

«Зато больницы, детсады некоторые в критическом состоянии, где туалеты — как портал в ад. Их ремонтировать не надо».

«На Снегопадь выделили 8 миллионов, а на какой-то туалет 15 миллионов».

«А детям на операции по телевизору собираем».

«Готов сделать за 1 миллион рублей, туалет будет как в Кремле».

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Как сообщало ИА REGNUM, самой резонансной стройкой, которая прославила Владивосток на всю страну, стали отели Hyatt. Их планировали ввести в эксплуатацию к саммиту АТЭС в 2012 году. Однако до сих пор гостиницы не достроены. Гостиницы в общей сложности «съели» из краевого бюджета более 20 млрд рублей, в том числе кредитных средств — 1,9 млрд. Продать на аукционе их не удалось — желающих не нашлось.

Можно сказать, что «золотой туалет» на Набережной столицы Приморья — это первый «грандиозный проект» нового мэра Владивостока Виталия Веркеенко. Он официально вступил в должность 28 декабря 2017 года, после прохождения процедуры избрания главы администрации на конкурсной основе.