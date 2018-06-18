Санкт-Петербург, 18 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Алексей Ковалев попросил Генеральную прокуратуру РФ организовать проверку законности планов по использованию инфраструктуры пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове для обслуживания грузовых автомобилей

Морской фасад

Запрос направлен на имя заместителя генерального прокурора РФ Александра Гуцана, сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе петербургской «Справедливой России».

Напомним, в порту «Морской фасад» ведутся работы по реконструкции пункта пропуска, что позволит принимать не только пассажиров, но и грузы, а именно грузовой автотранспорт. Ранее у «Морского фасада» не было возможности обрабатывать прибывающие на паромах грузовики. Руководство порта заявляло, что строительство отдельного грузового терминала в порту не планируется. Однако жители Васильевского острова все равно опасаются, что в районе порта начнется постоянное движение грузовых фур, которое осложнит транспортную и экологическую ситуацию в районе.

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В своем запросе депутат отмечает, что рядом с портом отсутствует магистральная транзитная автодорога, а у построенного вблизи порта Западного скоростного диаметра нет съездов к порту, поэтому большегрузный автотранспорт будет перемещаться, в том числе для заезда на ЗСД, по улично-дорожной сети общего пользования.

Алексей Ковалев возмущен тем, что, несмотря на это, петербургский филиал Главгосэкспертизы России разрешил изменить классификацию порта, что позволит «Морскому фасаду» принимать большегрузные автомобили. При этом администрация Санкт-Петербурга, по словам Ковалева, не опровергла опасений жителей относительно перспектив грузового движения в жилых районах.

В связи с этим депутат просит заместителя генпрокурора организовать прокурорскую проверку возможного нарушения градостроительного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и принять меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, завершение работ и ввод в эксплуатацию реконструированного пункта пропуска в пассажирском порту «Морской фасад» планируется в октябре 2019 года. Инвестиции в проект составят 450 млн рублей. Реализация проекта идёт в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия 2014−2020».

По итогам 2017 года «Морской фасад» принял 247 круизных лайнеров и 2 парома. Пассажиропоток порта составил 562 тыс. пассажиров, что на 23% больше, чем годом ранее. На 2018 год запланирован 7-процентный рост числа судозаходов и пассажиропотока (до 600 тысяч пассажиров).